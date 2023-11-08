Gazetecileri tehdit eden AKP’li yönetici, SKM Başkanı yapıldı

31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına başlayan AKP Elazığ İl Başkanlığı, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan’ı atadı. Tan geçtiğimiz yıllarda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, Rize’deki sel felaketi sonrasında etkilenen alanların afet bölgesi ilan edileceğini duyurmasına tepki gösteren gazetecileri tehdit ederek hedef göstermişti.

Evren DEMİRDAŞ

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31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler öncesinde hazırlıklarına başlayan AKP Elazığ İl Başkanlığı’nda Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığına tartışmalı bir isim getirdi. 2021 yılında Rize'de yaşanan sel felaketi sonrasında AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelandan etkilenen alanların afet bölgesi ilan edileceğini duyurması sonrasında 2020 Sivrice merkezli 6,8'lik depremde Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmemesine gazetecilerden ve siyasilerden tepki gelmişti. AKP'li Tan ise Erdoğan'ı eleştiren gazetecileri sosyal medyasından tehdit etmişti.

“YA İŞİNİZİ ADAM GİBİ YAPIN YA DA BU ŞEHİRDEN GİDİN”

Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmemesini eleştirenler gazeteci ve siyasilere sosyal medya hesabından tehditlerde bulunan AKP’li Tan, şunları yazmıştı:

*Rize afet bölgesi ilan edilmiş ama Elazığ edilmemiş diye çığırtkanlık yapan gazeteci, yazar ve benzeri her kim varsa işinizi ya adam gibi yapın ya da bu şehirden gidin! Siz de çok iyi biliyorsunuz ki sadece Rize de heyelan olan bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi söz konusu.

*Rize’nin tamamı afet bölgesi ilan edilecekmiş gibi algı yaratmak istemenizin kime ne faydası var acaba?Gelelim afet bölgesi muhabbetine yine siz çok iyi biliyorsunuz ki afet bölgesi ilan edilen yerin tamamen taşınması gerektiğinin ve o bölgenin tamamen boşaltılması gerektiğinin gerekli olduğunu Sayın Milletvekilimiz Metin Bulut başta olmak üzere bütün Vekillerimiz defaten anlattılar.

*Bizim de Elazığ’ı başka bir yere taşıma ihtimalimizin olmadığını sizin de çok iyi bilmenize rağmen devlet ayrımcılık yapıyor algısı yaratmak istemenizde ki asıl niyetin ne olduğunu merak edenlerdenim. Rabbim elini vicdanına koymayıp insanlar arasında fitne çıkaran bu kişilerden bütün bunların hesabını sorsun!

TEHDİT SAVURAN AKP'LİYE BAŞARI DİLEDİLER

AKP Elazığ İl Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “AK Parti Genel Merkezimiz tarafından yürütülen seçim çalışmaları kapsamında Elazığ İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’na Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Sn. Kemal Tan atanmıştır. Kıymetli başkanımıza ve belirlenen yönetimine başarılar diliyoruz” denildi.

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