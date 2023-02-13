Abone Ol

Gaziantep’te depremde yıkılan Bahar Apartmanı’nın müteahhidi tutuklandı

Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Gaziantep’te depremde yıkılan Bahar Apartmanı’nın müteahhidi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı’ndaki teknik inceleme sonucunda ihmali olduğu iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan İbrahim Mustafa Uncuoğlu’nun Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Uncuoğlu, 11 Şubat’ta Pendik’te gözaltına alınmıştı. (AA)

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı! İfadesi 'pes' dedirttiİlginizi ÇekebilirRönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı! İfadesi 'pes' dedirttiHırsızlık ve yağma olaylarında 57 kişi tutuklandıİlginizi ÇekebilirHırsızlık ve yağma olaylarında 57 kişi tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam