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Gaziantep’te katliam gibi kaza: 5 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 17:23 - 06 Ekim 2023 Güncellenme:
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Gaziantep-Nurdağı yolunun 32’nci kilometresinde saat 16.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin patlamasıyla kontrolden çıkarak bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 2 minibüs ve 1 otomobile çarptı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kazayla ilgili sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda “Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi’nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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