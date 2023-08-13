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Gaziantep’te otomobilden ateş açıldı: 8 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobilden tüfekle çevreye ateş edilmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

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Gaziantep’te otomobilden ateş açıldı: 8 yaralı

Şehitkamil ilçesi Bozoklar Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler bir otomobilden çevrede bulunan vatandaşlara av tüfeğiyle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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