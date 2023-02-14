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Gaziantep’te yardım rezaleti

Gaziantep’te AKP’li Şahinbey Belediyesi’ne ait bir kamyondan atılan battaniyeleri almak isteyen Suriyeliler izdihama neden oldu. İzdihamda bazı kadınlar yerlerde sürünürken, bazı kişiler de birbirlerini yumrukladı.

Ahmet KAYA
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Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Düztepe semtinde yaşanan yardım rezaletinde, hayırseverler tarafından sağlanan ve Şahinbey Belediyesi'ne ait kamyondan planlama olmaksızın dağıtılmak istenen battaniyeler, gelişigüzel aşağı atılırken, bu battaniyeleri kapmak isteyen Suriyeliler adeta birbirlerini ezdi.

İzdihamda yerlerde sürünen bir kadın ezilme tehlikesi geçirdi. Bazı erkekler ise, kaptıkları battaniyeleri ellerinden almak isteyen kişilerle yumruklu kavga etti.

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