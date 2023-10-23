‘Gazze’de İsrail’i de zor günler bekliyor’

Emekli Albay Orkun Özeller, Ortadoğu’daki krizi SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Özel Kuvvetler’den emekli olan ve ‘şehir çatışması’ konusunda uzmanlığıyla tanınan Özeller, “Meskun mahalde kara harekatı çok zordur. İsrail’in destekçisi kalmaz” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Özel Kuvvetler, Türkiye'nin gözbebeği askeri birliğimizdir. Şehirlerdeki meskun alan çatışmalarını çok iyi bilirler. O kuvvetlerde görev yapıp emekli olan Albay Orkun Özeller, tecrübeleri ile İsrail'in Gazze'ye yapacağı kara operasyonunu değerlendirdi, nelerle karşılaşabileceklerini, bu çatışmaların neden zor geçeceğini anlattı. İşte Özeller'in verdiği bilgiler:

HAZIRLIK UZUN SÜRMÜŞTÜR

“Hamas'ın saldırısının çok komplike bir saldırı olduğunu görüyoruz. Hem denizden hem karadan hem paramotorlarla havadan komplike icra ettiler. Bu çok ciddi istihbarat, eğitim hazırlıkları ve beraberinde lojistik destek gerektiriyor. Bu en azından bir yıllık bir hazırlık demektir. Bu nedenle saldırı bana göre İsrail açısından çok ciddi bir travma yaratmıştır. Filistin halkı için inanılmaz bir moral olmuş, savaşma azim ve motivasyonunu kazandırmıştır. İsrail'in Gazze'ye kara harekatı bekleniyor. Şehirde kara harekatı kolay değildir. Biz devletçe belki savaşmayı biz ‘Çözüm Süreci' döneminde öğrendik. Muharebenin en önemli kısmı, PKK terör örgütünün sivil kesimin Sur'dan dışarı çıkmasına müsaade etmemesi oldu. Onları kendilerine kalkan yaptılar. Bu durumda tabii ki siz her gördüğünüz kişiyi hedef olarak değerlendiremiyorsunuz ‘ya sivil' hissediyorsunuz ya ‘masum insandır' diyorsunuz. Biz, şimdi İsrail'in yaptığı gibi acımasız veya kayıtsız olmadık. Mutlaka hedef değerlendirmesi yaptık, eline silah olduğunu görünce ‘Evet bu terörist' dedikten sonra hedef aldık.”

HAREKAT ÖNCESİ İŞ ÇOK

“Kara harekatının istihbarat ve planlama ayağı çok önemli. Hareket başlamadan önce sizin buradaki örgütün yapılanmaları, nereye karargah kurduğu, nerelerde depolarının bulunduğu, yer altındaki tünelleri, buralara nerelerden giriliyor, nerelerden çıktığını öğrenmek de önemli. Muharebelerin başlamadan önce muharebe sahasını şekillendirmek adına bazı tedbirler ve uygulamalar yapmanız gerekiyor. Bölgeyi ablukaya alınarak burada yaşayanların yaşam şartlarını zorlaştırırsınız, elektriğini, suyunu kesersiniz ki teslim olsunlar. Sivil halka bir kapıyı da açık bırakırsınız, bölgeyi terk etsinler diye. Sivil yaşam şartlarının zorlaştığını görünce bir şekilde bölgeyi terk edecektir ve geride terörist olarak nitelendirilen kişiler kalacaktır.”

ÖRGÜTE KALKAN OLURLAR

“Burada halkın terör örgütü olarak nitelendirilen bu örgüte destek verip vermemesi çok önemlidir. Hamas oradaki halkla bütünleşmiş, seçime giriyor, halkın desteği var. Yani siviller burada gönüllü olarak kalır, kalkan vazifesi görür, hatta ona destek verir. İsrail, Gazze'ye sürekli bomba yağdırıyor. Bu da meskun muhal muharebesinin icrasından önce yapılan hazırlıklardan birisidir. Harekat yapacağınız yerde morali, motivasyonu, savaşma azmi kırılmış bir grup bir düşman karşınızda bulmanızı sağlar. Bunu yapmazsanız dinç ve savaşma azmi içerisinde olan bir grupla karşılaşırsınız. Ama İsrail gözü kapalı, hedef gözetmeden atıyor, insanlık dışı bir uygulama yapıyor.”

EN ACIMASIZI İSRAİL

“Türkiye, Kuzey Irak'ta, Suriye'de önce hedefleri tespit ediyor, nokta atışıyla vuruyor. Ama İsrail, hiç hedef gözetmeksizin camiye de kiliseye de hastaneye de atıyor. Bana göre İsrail'in çaresizliği, itibarının kaybolması. ‘Bunu geriye nasıl alırım?' endişeleri gayretlerini kontrolsüz bir şekilde tezahür olarak değerlendiriyorum. Hamas'ın yaptığı saldırıda da pek insanlık gözetilmediğini görüyoruz. Aylarca mücadele verdiğimiz Sur'a bu yıl gittiğimde gördüm ki 150-200 metrelik bir alan içinde çatışmışız. Bunları Gazze'ye oturttuğum zaman İsrail'in işi çok zor. Hamas da İsrail'e saldırır. Hamas tabii ki İsrail'in de kendisine saldıracağını Gazze'ye girmek isteyeceğini bilerek ilk harekatı yaptı. İsrail'in 4 zırhlı tugayı, 2 bin civarında zırhlı aracı var. Gazze'ye bunun bin kadarını gönderse, bu sefer geri bölgelerinde güvenlik zafiyeti olabilir. Şu anda İsrail, kara harekatı konusunda bir açmazda kalıyor.”

Şehirlerde savaşmayı biz yaşayarak öğrendik

Albay Orkun Özeller, şehirde kara harekatının zorluklarını dile getirirken Türk askerinin bunları deneyimleyerek öğrendiğini dile getirdi. Özeller “Bunu planlayanlar, sokaklarda dolaşanlar farklı açılarda hissederler. Sokaklarda dolanan, o çatışmaya girenlerin hissettikleri planlayanlar dahi hissedemez. Bu bambaşka bir duygudur. Biz devletçe bu savaşı Çözüm Süreci döneminde öğrendik. Daha önce hep asker kendi gücüyle savaşırdı. Ama Sur, Cizre, Nusaybin'de kaymakamıyla, Karayolları ile DSİ ile kısaca devletin tüm imkanlarının seferber edilerek terörle mücadelelerinin orada ilk örneklerini gördük” dedi.

SUR'DA NELER OLDU?

Özeller Albay, Sur ilçemizde yaşadığı bir duyguyu anlatıyor: “Her gün bir arkadaşımızı şehit oluyordu. Telsizden birilerinin vurulduğu haberi geliyordu. Omuzundan, bacağından, hatta göğsündense biz ‘ohh' çekiyorduk. Çünkü kafadan vurulan arkadaşlarımızın tabii şehit olma durumları daha yüksek oluyordu. Biz, o yüzden yaralanmalara şükreder pozisyona gelmiştik. Sabahları gün aydınlandığı zaman birbirimize artık espri haline gelmişti, ‘Hadi bakalım bugün kim vurulacak' diyorduk. Bu ruh haliyle savaşıyorsunuz. O, ancak orada yaşayanların hissedebileceği bir şey. Şimdi bunu Gazze'de, Hamas'a oturttuğunuz zaman inanmış insan ölümden korkmaz. İsrail şimdi Gazze'de binaları tahrip ediyor. Yıkılan binalar yolları kapatır, moloz yığınları oluşur. Bunlarla aslında daha büyük bir hedef halinde gelirsiniz. Çünkü bina ayaktayken ateşin nereden geleceğini baktığın zaman anlarsın ve oraları gözetlersin, gözetirsin. Ama bina bir moloz yığını haline gelmişse her yerden her santimetreden mermi gelir ve nereye bakacağınızı bilemezsiniz. Bu da sizin için ciddi bir tehdit algısını arttırır.”

Gazze'de tüm çocuklar İsrail'e öfke ile büyüyor

Orkun Albay, Gazze'deki çatışma ortamında büyüyen Filistinli çocukların bugün de yarın da İsrail için bir tehdit olduğunu dile getirdi. Orkun Özeller bu konudaki görüşlerini şöyle dile getirdi: “Şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çatışma tecrübesi olan birisi olarak söyleyebilirim ki; Siz 5 yaşında, 10 yaşındayken annenize, babanıza, kardeşinize İsrail askeri tarafından eziyet edildiğini, işkence gördüğünü, öldürüldüğünü görerek büyüyorsunuz. Aradan 10-15 yıl geçtikten sonra o kininiz, öfkeniz sizi canileştirir. Bu doğal bir sonuçtur. Tasvip ettiğimden değil ama o insandaki psikolojiyi anlayabilmek gerekiyor. Yani insanlar bu şekilde büyümüşlerse bu şekilde gelişirler. Onların o hale gelmesinin esas sebebi İsrail askerinin uygulamış olduğu şiddet tutumlarıdır. Yani bugün de çocuklar İsrail'e öfkeyle kinle büyüyecektir.”