Abone Ol

Gebze’de savcı gözaltına alındı 

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcısı F.A., bir vatandaşın para karşılığında bir davaya baktığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Gebze’de savcı gözaltına alındı 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A.’yı gözaltına aldı.

İddiaya göre, Antalya’da yaşayan bir vatandaş, daha önce Antalya’da görev yapan savcı F.A.’nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu.

Polisin soruşturmasının ardından savcı F.A., gözaltına alındı. Savcı F.A.’nın emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam