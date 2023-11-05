Gece kurultay maratonu, sabah İstanbul maratonu

03.00'e kadar süren CHP kurultayında Divan Başkanlığı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'dan dönerek 45. İstanbul Maratonu'nun startını verdi.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu başladı.

Maratonun startı, saat 09.00’da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verildi.

Maratonun başlama işaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur birlikte verdi.

BARIŞ İÇİN KOŞALIM, ATATÜRK İÇİN KOŞALIM

Dün 03.00’e kadar süren ve Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayın ilk gününde Divan Başkanlığı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabaha karşı Ankara’dan İstanbul’a döndü.

İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel maratonlarından birinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

– İstanbul'da harika bir gün. Dünyanın en özel güzel maratonlarından birisindeyiz. 45. kez koşulacak ve bugün çok özel bir gün. İki kıta arasında koşuluyor ve dünyada benzeri yok. Umuyorum ki bin yıllar sürecek Cumhuriyetimizin varlığında bu koşu da İstanbul'da hep var olsun. İstanbul dünyanın medeniyet beşiği, koşulan her alan sizlere çok özel deneyimler yaşatacak.

BİR GÜN DAHA UYUMAYACAĞIM

– 15 ülkeden 20 takımın katıldığı 140 sporcu ile 4 etaptan oluşan uluslararası bike yarışımızı 28 eylül de yapmıştık. Maratonun yanına kardeş ekledik. Bugün de kurduğumuz bisiklet takımı öncü çıkış yapacak. Kıtalararası yarışı ikilemiş olduk. Barış için, Atatürk için koşalım.

– Yüzüncü yılda yüzüncü yılın önemli bir anı İstanbul için maratonda burada olmak istedim. Sabah erkenden İstanbul’a geldim ve bu anı yaşadım. Şimdi Ankara’ya döneceğim. Uyuyamadım. Herhalde bir gün daha uyumayacağım ama olsun.

HİÇBİRİMİZ KOLTUKLARIMIZIN SAHİBİ DEĞİLİZ

– Divan Başkanlığını yaptığımız bu kurultayda sayın Özgür Özel genel başkanımız olarak seçildi. Başarılar diliyorum. Çok önemli bir dönemde önemli bir göreve geldi. Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz. Bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız.

– Tabii yaklaşık 13 yıla aşkın süredir partimize hizmet eden değerli Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da teşekkürlerimizi minnetimizi iletiyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ama tabii bu demokraside var, partilerimizde var. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz.