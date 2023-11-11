Geceden kuyruğa girmişlerdi: Kadıköy’de kozmetik mağazası açılışında izdiham

Bağdat Caddesi'ndeki bir kozmetik mağazası açılışında hediye ürünler verileceğinin duyurulmasıyla çoğu genç yüzlerce kişi işletmenin önünde 24 saat nöbet tuttu. Açılıştan sonra mağazaya büyük bir kalabalık akın etti.

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İstanbul Kadıköy’de bir kozmetik mağazasının açılışı için yüzlerce kişi dün akşamdan itibaren kuyruğa girdi. Kuyrukta sabahlayan müşteriler sabah saatlerinde de bekleyişini sürdürdü. Kapıların açılmasıyla vatandaşlar hediyelere ve diğer ürünlere sahip olabilmek için mağaza içinde de yoğunluk oluşturdu.

Bağdat Caddesi’nde yeni şubesinin açılışını yapacak olan dünyaca ünlü kozmetik mağazası, ilk 500 müşterisine hediye vereceğini duyurdu. Makyaj çantası içerisinde 10 bin lira tutarında hediye kozmetik ürünlerini almak için yüzlerce kişi dün akşam saatlerinden itibaren kuyruğa girdi. Beraberinde portatif sandalye, katlanabilir masa, oyun takımları, çay ile atıştırmalıklar ve test kitapları ile gelen yüzlerce kişi kozmetik mağazasının açılışını bekledi.

Yüzlerce kişinin bekleyişi sabah saatlerinde de devam etti. Kuyrukta bekleyenler vakitlerinin çok güzel geçtiğini ve eğlendiklerini söyledi. Saat 12.00’de mağaza dans gösterileri, müzik ve konfetiler eşliğinde açıldı.

Uzun saatler boyunca sıra bekleyen müşteriler alkışlarla mağazaya girdi. Mağazanın içinde de izdiham oluşturan müşteriler sıraya girerek alışveriş yaptıktan sonra hediyelerini aldı. (DHA)