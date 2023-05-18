Gecikmeyin, kenetlenin

Ümit Özdağ destekli Sinan Oğan 2.8 milyon, Muharrem İnce çekilmesine rağmen 234 bin oy aldı. Sandıktan kritik denge çıktı. Kılıçdaroğlu, bu 3 ismi yanına alırsa Erdoğan’ın işi zor.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kazanan olmadı. Seçimde Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan 27 milyon 88 bin 360 oy alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy sayısı 24 milyon 568 bin 196 oldu. İki lider arasındaki fark 2 milyon 520 bin 164 olarak belirlendi. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın aldığı oy, 2 milyon 892 bin 623, yarıştan çekilen Muharrem İnce'nin aldığı oy da 234 bin 217 oldu.

Vatandaşlar Millet İttifakı'na ‘Ne bekliyorsunuz, geleceğimiz için kenetlenin' çağrısında bulunarak, 6'lı Masa liderlerini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile görüşüp kenetlenmeye davet etti.

KAZANAN MİLLET OLUR

Oğan'ın seçmeninin Millet İttifakı'nı desteklemesi halinde ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun oy sayısı 27 milyon 460 bin 819'a yükseliyor ve Tayyip Erdoğan'ı 372 bin 459 seçmenle geride bırakıyor. İnce'nin oylarının da tamamının Kılıçdaroğlu'na gelmesi halinde Kılıçdaroğlu oyların 27 milyon 695 bin 36'sını alıyor.

Millet İttifakı kurmayları Sinan Oğan'a oy verenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeyenler olduğunu ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ve Sinan Oğan ile görüşeceğini belirtirken, Ata İttifakı'nın da Millet İttifakı'na sıcak olduğu iddia ediliyor. Vatandaşlar da sosyal medyada yaptıkları çağrıda, “13'üncü Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Prof. Dr. Sayın Ümit Özdağ, Dr. Sayın Sinan Oğan ve Muharrem İnce'yi masaya davet etmeli. Neyi bekliyorsunuz kenetlenme vakti” çağrısını sürekli yineliyor…