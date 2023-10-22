Geçirdiği kazayı gülerek anlattı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazada yara almazken, telefonla olayı yakınlarına gülerek anlattı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Ramazan Y. idaresindeki 41 ALC 141 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
KAZAYI GÜLEREK ANLATTI
Yaklaşık 50 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Ramazan Y.’nin aracı çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Ramazan Y., telefonla aradığı yakınlarına kazayı gülerek anlattı. (DHA)