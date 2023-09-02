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Gelin kına gecesinde hayatının şokunu yaşadı, hastaneye kaldırıldı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Köseli beldesinde kına gecesinde av tüfeği ile açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet eden gelin hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 23:35 - 02 Eylül 2023 Güncellenme:
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Gelin kına gecesinde hayatının şokunu yaşadı, hastaneye kaldırıldı

Çiftlik Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde yapılan kına gecesinde, tüfekle açılan ateş sonucu vücuduna saçma isabet eden gelin M.Y. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine götürülen yaralı daha sonra Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

M.Y.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tüfekle ateş açan kişinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. (AA)

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