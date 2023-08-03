Genç Efe’nin ölümü hayrete düşürdü

Batman'da TIR'ın arkasından çarptığı kamyonetteki demir plaka, camdan girerek araçta bulunan Efe Çelen'in (19) başına isabet etti. Aldığı darbe ile ağır yaralanan Çelen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bayındırlık mahallesinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 HJ 3647 plakalı TIR, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonete arkadan çarptı.

DEMİR PLAKA CAMDAN İÇERİ KAPASINA İSABET ETTİ

Kazada kamyonetin kasasında yüklü olan demir plakalar, TIR’ın ön camından girerek sürücünün yanındaki Efe Çelenin başına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Efe, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Efenin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücüler ise ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Belediyenin arıtma tesisinde facia: 2 işçi feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir Kadın işçi fabrikada feci şekilde can verdi