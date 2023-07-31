Genç kadın yol kenarında ölü bulundu

Türkiye'deki kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Çorum'da boşanma aşamasında olan 37 yaşındaki kadın yol kenarında ölü bulundu. İfadeler üzerine kadının eşi olan polis memuru M.A. gözaltına alındı.

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Demirşeyh köyü Topaç mevkisinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, isminin G.A. (37) olduğu belirlenen kadının silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

Öte yandan kadının yakınlarının jandarmaya verdiği ifadede, bir çocuk annesi G.A’nın boşanma aşamasında olduğu, başka bir şehirde görevli polis memuru eşi M.A ile çocukları ve bir yakınlarıyla pikniğe gittikleri, M.A’nın eşini ve çocuğunu yanına alarak su almak için piknik yaptıkları yerden uzaklaştığı ve geri dönmediğini belirtti.

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KAÇMIŞ

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşini öldürdükten sonra çocuğuyla birlikte kaçtığı ihtimali üzerinde durulan M.A’yı, Havza ilçesinde yakalandı.

Şüphelinin ifade işlemleri için Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. (AA)