Genç Zehra motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet kazasında Zehra Kılıçaslan hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Muğla’da M.O. (63) idaresindeki 27 APS 245 plakalı motosiklet, Osman Kaya Bulvarı’nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Kılıçaslan’ın (28) kullandığı 48 AKE 723 plakalı motosikletle çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kılıçaslan’ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan M.O. ise sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Motosikletlerin çarpışma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (AA)