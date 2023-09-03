Geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale’de Yunanistan tarafından Türkiye’nin karasularına itilen 33 göçmen kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen “KB-20” botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türkiye karasularına itilen Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. (AA)