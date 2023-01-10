Gezi tutuklusu Can Atalay’dan Çorlu tren katliamı davasına çağrı

Cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay, avukatlığını yaptığı Çorlu tren katliamı davasının yarın görülecek duruşması öncesi sosyal medya paylaşımında bulundu.

Fırat FISTIK

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Gezi davasında hapis cezasına çarptırılarak tutuklanan Can Atalay, avukatlığını yaptığı Çorlu tren katliamı davasının duruşması öncesi cezaevinden seslendi.

“Çorlu tren katliamı davasına çağrı” başlığıyla açıklamalarda bulunan Atalay, şunları söyledi:

“Yeni yıl dileklerimizi bir temenniden çıkarıp, gerçekleştirmek uğruna tüm varlığımızla mücadele etmemiz gereken çok önemli bir yıla girdik. Gönül isterdi ki mücadelemize, olmam gereken yerde duruşma salonlarında ve sokakta devam edebileyim.

Ancak malum, bir süre daha buradayım.Ülkenin en temel problemlerinden biri olan sosyal cinayet düzeni ve bu düzenin koruyuculuğunu yapan cezasızlık pratiği, tüm hızıyla sürüyor. Bu düzenin en acı örneklerinden biri de, şüphesiz Çorlu Tren Katliamı…

“KATLİAMIN ÜZERİNDEN 4,5 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN SORUMLULAR YARGILANMADI”

25 yurttaşımızın katledildiği Çorlu Tren Katliamı Davası'nın bir sonraki duruşması, yarın Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Katliamın üzerinden 4,5 yıl geçmesine rağmen gerçek sorumluların yargılandığı bir yargılama faaliyeti henüz gerçekleşmiş değil.

Resmi makamlar, bu katliamda yoğun yağışı sebep göstererek sorumluluktan kurtulmaya çalışsalar da bilirkişi raporları menfezlere yönelik bakım, onarım ve tadilat yapmayan TCDD'nin bu tür tehlikeleri önlemeye ehil bir organizasyon yapısı olmadığını açıkça ortaya koymuştur.

Gerçek sorumluların sanık koltuğuna oturduğu bir yargılama faaliyeti henüz gerçekleşmediği gibi bu süreçte yakınlarını kaybeden aileler, ailelerin avukatları, gazeteciler ve milletvekilleri hedef gösterildi ve hatta yargılandı.

Tüm bu yaşananlar, karşımızda sistematik bir irade olduğunu, devletin temel görevi olan kamu hizmetini piyasalaştırıp yurttaşın canı ile maliyet hesabı yapanın da, sosyal cinayet düzenini besleyip failleri saklayanın da aynı sistematik iradeden güç aldığını bizlere gösteriyor.

“MÜCADELEYE DEVAM”

Bir sosyal cinayetin daha cezasızlıkla sonuçlanmaması ve katliamın gerçek sorumlularının yargılanması için kamuoyunu yarın 09:00’da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek bu davada yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olmaya ve bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum.

Silivri 9 No'lu A-47'den, bir kez daha: “Mücadeleye devam!” Sevgi, hasret ve dayanışmayla.”

CAN ATALAY’IN DURUŞMAYA KATILMASI REDDEDİLMİŞTİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren katliamına ilişkin açılan davanın son duruşması Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Mayıs 2022 tarihinde görülmüştü. Davada, TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet” suçundan tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasına karar verilmişti. Mahkeme, tutuklu avukat Can Atalay’ın duruşmaya getirilmesi talebini reddetmişti. Dava 11 Ocak 2023’e ertelenmişti.

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