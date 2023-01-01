Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’dan yeni yıl mesajı

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni yıl mesajında “2023’te Gezi Parkı’nda bir ıhlamur ağacı altında, Taksim Meydanı’nda buluşacağız” dedi.

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Gezi Parkı Davası'nda hakkında 18 yıl hapis cezası verilen ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımlandı.

“2023'te Gezi Parkı'nda bir ıhlamur ağacı altında, Taksim Meydanı'nda buluşacağız! #BirlikteÖzgür2023” ifadesiyle paylaşılan mesajda şöyle denildi:

“2023'TE KARDEŞLİK VE ADALETİN HAKİM OLMASINI UMUYORUM”

“2022 biz Gezi tutsakları ve yakınlarımız için olduğu kadar tüm ülke için çok zorlu bir yıl oldu. Son günlerine yalnız bizlerin değil, bütün yurttaşların maruz kaldığı örgütlü adaletsizliği tescilleyen bağımlı ve taraflı yargı kararlarının damga vurduğu eski yılı geride bırakırken, 2023'ün umutları, sevinçleri ve mutluluğu beraberinde getirmesini, memleketimizde demokrasi, özgürlük, kardeşlik ve adaletin hakim olmasını umuyorum.

“GEZİ PARKI'INDA BİR IHLAMUR AĞACI ALTINDA BULUŞACAĞIZ”

*Bu karanlık yakında sona erecek ve İstanbul'un özgür sokaklarında, Mimar Sinan'ın rıhtımında, boğaz kıyılarında bir bankta, Eminönü'nün telaşlı sokaklarında, Gezi Parkı'ında bir ıhlamur ağacı altında, Taksim Meydanı'nda buluşacağız. Biz kazanacağız. Sevgi ve dayanışma ile mutlu yıllar.”

UMUDU DİRİ TUTMAYA DEVAM

Gazeteci Murat Utku, Gezi tutuklusu eşi Çiğdem Mater'i, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Utku, “Bakırköy'den son açık görüşümüzden bu fotoğraflar. 2023 Çiğdem ile özgürce buluşacağımız, sarılacağımız, güzel günleri birlikte kutlayacağımız bir yıl olacak. Umudu diri tutmaya devam…” dedi.

NE OLMUŞTU?

Gezi davasında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan İstanbul 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da 18’er yıl hapis cezası vermişti. Tüm sanıklar hakkında ayrıca tutukluluk kararı verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi kararı yerinde bulduğunu açıklayarak onamıştı. Dosya esas yönünden de Yargıtay’a temyiz edilecek.