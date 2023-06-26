Giresun’da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin yeleği bulundu

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, heyelanda ahşap evi toprak altında kalıp kaybolan Rıdvan Coşar'ı (50) arama çalışmaları sürüyor. 5 gruba ayrılan ekipler, bölgede ve Aksu Deresi'nde yaptığı çalışmalarda Coşar'ın yeleğine ulaştı.

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Doğu Karadeniz’de 22 Haziran akşamı etkili olan sağanak, Giresun’da sele neden oldu. Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AKUT ekiplerince iş makinesi ile kurtarılıp, göle dönen yoldan güvenli alana götürüldü. Beldede park halindeki bazı araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı.

Beldenin Çağlayan Mahallesinde yamaç arazide meydana gelen heyelanda toprak altında kalan ahşap evde tek başına oturan Rıdvan Coşar, kayboldu. Arama çalışmalarının 5’inci gününde 5 gruba ayrılan ekipler, kıyıda ve Aksu Deresinde Rıdvan Coşar’ı aradı. Derenin yüzeyi botla taranırken, dalgıçlar da su altında arama yaptı. Aramalarda Coşar’ın yeleği bulundu.

Ekiplerin aramalarını sürdürürken, bölgede yürütülen hasar tespit ve temizlik çalışmaları da devam ediyor. (DHA)

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