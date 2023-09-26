Göçmenleri ormanlık alanda kaderlerine terk ettiler
İnsan kaçakçılarının Güllük Körfezi’ndeki ormanlık alanda kaderine terk ettiği 111 göçmen, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük körfezindeki Kıyıkışlacık Köyü ormanlarına bırakılan göçmenler günlerce bekleyip tekne gelmeyince mahsur kaldı.
Bazı göçmenler karayoluna çıkıp yürüyerek köye gitmeye çalışırken gruplar halinde ormanlık alanda bulunan göçmenler, vatandaşların ihbarı üzerine jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 83'ü Afgan ve 28'i Suriyeli 111 göçmen Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Göçmenler ifadelerinde Yıldız koyundan binecekleri tekneyi beklediklerini söylediler. Göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri belirtildi.