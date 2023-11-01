Göçmenlerin yeni kaçış rotası

Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelerek, kıyılara yakın Yunan adaları üzerinden Avrupa'ya gitme hayali kuran göçmenlerin yeni rotası İtalya olmaya başladı. Sahil Güvenlik ekipleri, içinde göçmenlerin bulunduğu, rotası İtalya olan bir yelkenli ile bir balıkçı teknesini yakaladı.

Latif SANSÜR

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Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçme hayali ile gelen göçmenler, genellikle Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın adalarına geçmeye çalışırken, göçmen kaçakçıları İtalya'yı yeni rota olarak belirledi. Sahil Güvenlik botları önceki gün rotası İtalya olan göçmen dolu bir yelkenli ile bir balıkçı teknesini yakaladı.

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenliyi durdurdu.

Tekne içindeki 78 düzensiz göçmen yakalandı. Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botundaki görevliler de yine İtalya’ya gitmek üzere denize açılan balıkçı teknesini durdurdu. Balıkçı teknesindeki 137 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

OLAYLAR ARTIYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı istatistiklerine göre düzensiz göçmen olayları geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 arttı. Ekiplerin 1 Ocak ile 1 Kasım arasında yaptığı bin 530 operasyonda çoğunluğu Suriye, Afganistan, Pakistan, Irak ve Afrika kökenlilerden oluşan 44 bin 786 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu yılın 10 ayında 26 düzensiz göçmen denizdeki kazalarda hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalarda 137'si denizde, 178'i de karada toplam 315 göçmen kaçakçısı jandarma işbirliği ile yakalanarak adalete teslim edildi.