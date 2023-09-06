Beşiktaş’ta iki kadının olaylı gecesi

Beşiktaş'ta eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık çıkardıkları için güvenlikçiler tarafından dışarı çıkarılan 2 kadın, dışarıda da olay çıkardı.

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İstanbul’da gerçekleşen olay, Pazar akşamı saat 02.20’de Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmeye giden Ada M. (33) ile Aline Berfu E. (31), bir süre sonra iddiaya göre mekanda taşkınlık yapmaya başladı.

Çevredekiler rahatsız olunca durumu mekandaki güvenlikçilere bildirdi. Şikayetler üzerine güvenlikçiler Ada M. ile Aline Berfu E.’yi mekandan çıkardı.

GÖĞSÜ AÇIK ŞEKİLDE SALDIRDI

Mekandan çıkarılan 2 kadın, kapının önünde görevlilere zorluk çıkarmaya devam etti. Görevliler bunun üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis geldiğini gören kadınlardan Ada M., bu sefer göğüs bölgesini açtı ve taşkınlıklarına devam etti.

Mekanın kapısında sigara izmaritleri için bırakılan demir çöp tenekesini kaldırıp cama vuran Ada M., polisle de tartıştı. Polis kadını sakinleştiremeyince zor kullanarak gözaltına aldı.

İşlemleri için polis merkezine götürülen Ada M. ile Alina Berfu E.’nin tehdit, hakaret, yaralama, hırsızlık, iftira, şantaj, fuhuş gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından ‘tehdit, hakaret, hayasızca hareketler, görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından adliyeye sevk edilen Ada M. ile Aline Berfu E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

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