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Gökçeada’da orman yangını

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Gökçeada’da orman yangını

Dereköy köyündeki Marmaros mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. (AA)

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