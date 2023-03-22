Gökhan Zan ile Ünal Karaman İYİ Parti’ye katıldı
Deprem sürecinde Hatay'ın sesini duyuran eski futbolcu Gökhan Zan ile Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu Ünal Karaman İYİ Parti'ye katıldı.
Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giymiş Hatayspor Antrenör Yardımcısı Gökhan Zan ile Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman İYİ Parti’ye katıldı.
Zan ve Karaman’a parti rozetini İYİ Parti’nin Grup Toplantısı sırasında Genel Başkan Meral Akşener taktı.
Zan açıklamasında, “Ata’mızın bize son armağanıdır. Mustafa Kemal’in de dediği gibi; Hatay benim şahsi meselemdir” ifadelerini kullandı.