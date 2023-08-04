Gökova’da faciadan dönüldü, doğalgaz yüklü kamyon üst yoldan alt yola uçtu
Muğla- Antalya yolunun Gökova’daki Sakar Geçidi’nde üst yoldan alt yola düşen doğalgaz yüklü kamyonda sızıntı olunca büyük panik ve korku yaşandı. Karayolunda geniş güvenlik önlemi alındı.
Muğla- Antalya karayolunun Ula İlçesi'ndeki Gökova virajlı Sakar Geçidi'nde doğalgaz yüklü kamyon, 50 metre yüksekten aşağıya düştü.
Sakar Geçidi'ndeki son virajda, 06 DFM 203 plakalı kamyon sürücüsü Semih M. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 50 metre yükseklikten Akyaka Mahallesi girişine düşen kamyonun sürücüsü Semih M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kamyonun doğalgaz yüklü olması ve sızıntı olması nedeniyle bölgede büyük güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ile jandarma ekipleri kazanın yaşandığı bölgede bekleyişini sürdürürken, firmanın Antalya'dan ekip göndereceği öğrenildi.
Akyaka Mahalle girişi, güvenlik nedeniyle trafiğe kapandı.