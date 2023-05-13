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Göle düşen öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi kayboldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişi aranıyor.

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Göle düşen öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi kayboldu

Hocalar ilçesinden piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı’na gelen öğrenci grubu gölet etrafında gezintiye çıktı.

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen gruptakilerden biri, dengesini kaybedince suya düştü.

Bunun üzerine öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi de suya atladı.

Suya düşen öğrencinin kurtarıldığı, kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya’dan dalgıç ekibi sevk edildi. (AA)

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