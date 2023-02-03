Gölköy’ün göleti su gibi para yutuyor

İnşaat 3 müdür eskitti, 3 ihale yapıldı. 2016’da 16 milyon lira olarak öngörülen maliyet 2022’de 208.8 milyon lirayı geçti.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Döviz kurları, yüksek enflasyon ve kamu kurumlarının önceden maliyetleri öngörememesi inşaat ihalelerinin ardından yeni ikmal (tamamlama) ihalelerine çıkılmasına neden oluyor. Ordu Gölköy ve civarının içme suyu ihtiyacını karşılayacağı belirtilen Ordu Gölköy Kırtaş Göleti'nin yapımı da yılan hikayesine döndü.

Göletin yapımı için ilk ihale 2016'da yapıldı. 2019'da bitirilmesi planlanan gölet inşaatı hâlâ tamamlanamadı. Gölet inşaatına başlanmasından bu yana 3 ayrı bölge müdürü değişti. Her bölge müdürü gölet yapımı ile ilgili farklı sözleşmeye imza attı, ancak hiçbir müdüre göleti tamamlamak nasip olmadı. 15 milyon 924 bin 175 TL'ye mal olacağı öngörülen gölet için iki ayrı ikmal (tamamlama) ihalesine çıkıldı. İkmal ihalelerinin biri 33 milyon 751 bin 848 TL'ye, diğeri ise 159 milyon 154 bin 50 TL'ye mal edildi. Aradan geçen 8 yılda göletin toplam maliyeti 208 milyon 830 bin TL'ye yükseldi.

İLK MÜDÜR BAŞLATTI

Gölet için 3 Ekim 2016'da 15 milyon 924 bin lira karşılığında bir inşaat şirketiyle sözleşme imzalandı. Gölet ihalesinin ilk sözleşmesini 2016'da DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık imzaladı. Göletin 24 Mart 2019'da tamamlanması planlandı. Kanık gölet inşaatı sürerken Mayıs 2017'de görevden alındı.

ÜÇÜNCÜSÜ BİTİRECEK

Göletle ilgili ikinci ihale ‘ikmal' ihalesi oldu. Göletin ikmal ihalesi için 31 Mart 2021'de bir inşaat firmasıyla 33 milyon 751 bin 848 TL'lik sözleşme imzalandı. Sözleşmeyi imzalayan kişi Kanık'ın yerine gelen yeni bölge müdürü Ahmet Ersin Gökçe oldu. Ahmet Ersin Gökçe de Haziran 2021'de görevden alınarak başka bölgeye atandı. Göletin 13 Nisan 2024'te tamamlanacağı bildirildi.

Tamamlanamayan gölet yapımı ile ilgili son ihale de 1 Aralık 2022'de düzenlendi. Ordu Gölköy Kırtaş Göleti 2. Kısım ikmali için yapılan ihaleyi iki şirketin ortaklığı 159 milyon 154 bin 50 TL ile kazandı. Şirketlerle 20 Ocak 2023'te yapılan sözleşmeyi son DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik imzaladı. Göletin bu kez de 15 Şubat 2025'te tamamlanacağı açıklandı.

Kırtaş göleti yapımı üç ayrı bölge müdürü değişikliğine şahit olurken, 2016 yılında 15 milyon 924 bin TL'ye mal edilmesi planlanan inşaatın tamamlanması için önce 33 milyon 751 bin 848 TL'ye, daha sonra da 159 milyon 154 bin 50 TL'ye iki ayrı ihale düzenlenmesi gerekti. Aradan geçen 8 yılda göletin toplam maliyeti 208 milyon 830 bin TL'ye yükseldi.