Görevli ‘Git buradan’ dedi, kendini salıncağa bağladı

Antalya'da bir parkta otururken temizlik görevlisinin "Git buradan" dediği öne sürülen S.A., kendini salıncağa bağladı. "Ben insan değil miyim?" diyen S.A. uzun uğraşlar sonrası hastaneye götürüldü.

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Olay, öğle saatlerinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki bir çocuk parkında meydana geldi.

Üst kısmı çıplak birinin kendini salıncağa bağladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendini salıncağa bağlayan S.A, polisi görünce, “Ben insan değil miyim?” diyerek gözyaşı döktü. Polisin ne olduğunu anlatmasını istediği S.A., parkta otururken, temizlik yapan belediye personelinin kendisini süpürgeyle ittirip, “Git buradan” dediğini öne sürdü.

Kendisini kötü hissettiğini belirten S.A., uzun süre parktan ayrılmamak için dirense de sakinleştirildikten sonra sağlık kontrolü için Kepez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (DHA)

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