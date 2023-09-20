Gözaltına alınırken intihar etti

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Altındağ ilçesinde bir kişiyi yaralayan zanlı, polis tarafından gözaltına alınmak istenirken evinde intihar etti.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde bir şüphelinin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre emniyet, saat 14.10 sıralarında Bentderesi dolmuş duraklarında silahlı yaralama ihbarı alındı.

Olay yerine giden polis ekipleri, N.A’nın bir kişi tarafından tabancayla vurularak bacağından yaralandığı ve daha sonra hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaştı.

Yaralıyla yapılan görüşmede, olayın geçmişte yağma suçundan araması bulunan M.A. tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ekipler, zanlıya Etlik General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi’nde ulaştı. Elinde 2 tabancayla bulunan M.A'nın polisin “dur” ihtarına uymayarak silahı başına doğrulttuğu belirtildi.

Polislerin ikna çabalarına olumlu yanıt vermeyen şüpheli daha sonra başına tabanca dayalı şekilde yürüyerek yakınlarda bulunan evine gitti. Burada da polisin ikna çalışmaları devam ederken M.A’nın elindeki silahla ateş etmesi üzerine ekipler eve girdi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan zanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (AA)