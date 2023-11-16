Gözaltındaki Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin sorgusu tamamlandı

Suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifade işlemlerinde, "Sazan sarmalı" ile ilişkileri ve lüks yemekli toplantılar soruldu. Bahar Candan'a sosyal medya hesabındaki 'Bir sabah hesabıma 12 milyon lira para aktarıldı' paylaşımı da soruldu. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Habip ATAM

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Sosyal medya ünlüleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile İsrafil S. 2 gün önce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalan isimler hakkında “Suç Örgütüne Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi.

SAZAN SARMALI

Şüpheliler, “Sazan Sarmalı” yöntemiyle 79 kişiyi dolandırdığı belirtilen bir şebekenin üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınırken, ünlü isimlerin şebekenin para kasası olduğu öne sürülmüştü. Soruşturmanın, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait olduğu öğrenilirken, araç satışı yalanıyla 100 milyon liraya yakın vurgun yapıldığı öne sürüldü.

UCUZ ARAÇ VURGUNU

Vurguna yönelik ilk operasyon geçtiğimiz Mayıs ayında yapılmıştı. TMSF üzerinden satışı yapılan filo araçlarını yüzde 30 daha ucuz aldıklarını iddia eden çete üyeleri birçok kişiden araç satma vaadiyle para toplamıştı. Öncesinde güven oluşturmak için bazı kişilere araç satışı yapılmıştı. Çetenin hedeflediği para toplanınca, şüpheliler ortadan kaybolmuş, ucuz araç almak için para ödeyen kişiler ise mağdur olmuştu.

ÇETE ELEBAŞI CANDAN'IN ARKADAŞI

Mağdurların şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin mayıs ayında düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalanmıştı. Şebekenin elebaşının ise Onur Apaydın olduğu belirlenmişti. İddiaya göre Kaan Hamzaoğlu sahte kimliğini kullanan Onur Hamzaoğlu Nihal Candan'ın erkek arkadaşıydı.

“ADININ ONUR OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Nihal ve Bahar Candan kardeşlere, ‘sazan sarmalı’ çetesinin lideri Onur Apaydın'la ilişkileri soruldu. Nihal Candan verdiği ifadesinde, “Onur Apaydın eski erkek arkadaşımdı. Adını Kaan olarak biliyordum, Onur olduğunu bilmiyordum. Uzun süre önce ayrıldık. Rahatsız ediyordu. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Adının Onur olduğunu orada öğrendim” dediği öğrenildi.

LÜKS RESTORANLAR SORULDU

“Çete tuzağa düşürecekler kişileri lüks restoranlarda ağırlıyordu, güven oluşturmak için sosyal medyadan tanınan isimler Bahar ve Nihal Candan da o yemeklerde yer alıyordu.” iddiaları şüphelilere soruldu. Nihal Candan'ın bu soruyu Onur Apaydın'ın kendi erkek arkadaşı olduğu için bu yemekli toplantılara katıldığını, dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını söyleyerek yanıtladığı öğrenildi.

’12 MİLYON LİRA’ SORULDU

Bahar Candan'a sosyal medya hesabında ‘Bir sabah hesabıma 12 milyon lira para aktarıldı' paylaşımı da soruldu. Bahar Candan'ın bu soruyu da amacının espri yapmak olduğunu 2 yerine yanlışlıkla 12 yazdığını söyleyerek cevap verdiği öğrenildi. Dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmeyen şüpheliler adliyeye gönderildi.

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