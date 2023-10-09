Gözler Kabine’de… Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor.
Kabine bugün yoğun bir gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantının bir numaralı maddesi İsrail-Filistin çatışması olacak. Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye’nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.
Emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı çalışma değerlendirilecek. Son hali verilecek düzenlemenin detaylarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.