Green Card başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti var mı?

Amerika Birleşik Devletler'de kalıcı ikamet ve çalışma izni veren resmi bir belge olan Green Card başvurusu 7 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek. Green Card başvurusu DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Green Card sahipleri, ABD'de herhangi bir işveren için çalışabilir, kendi işlerini kurabilir, ABD devlet üniversitelerinde öğrenim görebilir ve ABD dışına seyahat edebilir, ABD'ye geri dönebilirler.

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“Green Card,” resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Daimi İkamet Kartı olarak adlandırılan belgeye verilen isim. Bu kart, yabancı uyrukluların ABD’de yasal olarak kalma ve çalışma izni elde etmelerini sağlıyor Green Card sahipleri, ABD’de sürekli ikamet edebilirler ve işlerinde serbestçe çalışabilirler. Bunun yanı sıra, bazı federal hizmetlere ve haklara da erişimleri hakkı kazandırıyor.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika'da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD'ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre DV 2024 Green Card başvuru işlemleri 4 Ekim – 7 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak.

Green Card çekilişi için başvurusu, DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşama, soruların doğru şekilde anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmesi gerekiyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU İÇİN İNGİLİZCE ZORUNLU MU?

Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilme zorunluluğu bulunmuyor ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanan adayların İngilizce yeterliğini sağlaması gerecek.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olmasını şart koşmaktadır. ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

* Green Card kurasına katılmak isteyen kişiler başvurularını Ekim -Kasım aralığında yapmalıdır.

* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptirler. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz olacaktır.

* Green Card başvuru işlemleri www.dvlottery.state.gov adresinden online olarak yapılmaktadır. Amerika Green Card başvurusu yapılırken başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir. Başvuruda kullanılacak fotoğraf sitede talep edilen özelliklere uygun olarak yüklenmelidir.

* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir.

* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.