Gri kategorideki terörist öldürüldü
Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan 'Renas' Kod adlı Ramazan Eliçümüş adlı terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerince dün düzenlenen operasyonda Kırmızı, Turuncu ve Gri kategorilerde yer alan toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Bugün de Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda, Şırnak Güçlükonak kırsalında, J-SİHA desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımıyla düzenlenen ‘Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
GRİ KATEGORİDE YER ALAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çatışmada İçişleri Bakanlığınca terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan ‘Renas' kod adlı Ramazan Eliçümüş adlı terörist silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığı belirtildi.
BAKAN YERLİKAYA: HAİNLERİN TEK TEK NEFESLERİNİ KESECEĞİZ
Operasyon anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek.” ifadelerini kullandı.