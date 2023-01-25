Gri pasaport davasında tutuklu kalmadı: Ali Ayrancı da tahliye edildi

Malatya'da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği arasındaki protokol kapsamında hizmet pasaportu düzenlenerek yurtdışına giden 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı davanın ilk duruşması Malatya’da görüldü. Mahkeme, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklu bulunan Bingöl'ün Servi beldesinin eski belediye başkanı AKP'li Ali Ayrancı’nın da tahliyesine karar verdi.

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Malatya'nın AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” adlı proje kapsamında Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya’ya gönderilenlerin Türkiye'ye dönmemesine ilişkin yürütülen “gri pasaport skandalı” ile ilgili dava görülmeye başlandı.

Malatya 10.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Bingöl’ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ile olayın Almanya'daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit mahkeme huzurunda hazır bulundu.

“DERNEKLE OLAN PROTOKOLÜ BEN İMZALAMADIM”

Tutuksuz sanık Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde, “Yurt dışı ile ilgili bir programımız vardı. Ali Ayrancı ve Ersin Kilit yanıma geldiler. Ersin Kilit'in yurt dışında şirketi olduğunu ve bu şirketin daveti kapsamında bir grup insanın yurt dışına götürüleceğini söylediler.

Durumu belediye başkanımıza anlattım. Bana, ‘Belediyeye bir yük getirmeyecekse olabilir' dedi. Bana bağlı müdürler konuyla ilgili talimat verdim. Sonradan projenin bir dernek kapsamında yürütülebileceğini söylediler. Bununla ilgili iki kişiyi görevlendirdim. Bir dernek bulundu ama bu derneğe kayıtlar ne şekilde yapıldı, kimler tarafından yapıldı bilmiyorum. Derneğe hiç gitmedim.

Dernekle olan protokolü ben imzalamadım. Bana bu konuda bir protokol geldiğini de hatırlamıyorum. Sonra yurt dışına gideceklerle ilgili pasaport işlemleri gerçekleştirildi. Pasaportların çıkarılma süreciyle ilgili de herhangi bir bilgim yok.

Proje kapsamında belediye personelleri olarak biz bir gün önceden havayoluyla Almanya'ya gittik. Diğer kişiler ise Ali Ayrancı ve Ersin Kilit'in söylediğine göre karayolu ile geleceklerdi. Onları hiç görmedim. Yurt dışında da karşılaşmadım” dedi.

“BAŞKANIN PARA BAĞIŞINDAN HABERİ VAR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın belediyeye yapılan para bağışından haberinin olduğunu ifade eden Karakuş, “Proje, Ali Ayrancı tarafından bana iletildiğinde başkana anlattım. Ali Ayrancı'yı ben davet etmedim. Ali Ayrancı, ilk kafilenin gidişi öncesi benim il dışında olduğum bir gün belediye başkanımızla görüşmüş.

Belediye başkanımız, “Belediyenin kasasından herhangi bir çıkış olmayacaksa problem yok” dedi. Ersin Kilit ve Ali Ayrancı, belediyede benim ve belediye başkanının olduğu ortamda projeler sonrasında belediyeye çeşitli maddi katkılarda bulunacaklarını söylemişlerdi” beyanında bulundu.

“MEHMET ÇINAR, ‘ALİ AYRANCI'DA GİDERSE İYİ OLUR' DEDİ”

Tutuklu sanık Ali Ayrancı ise hizmet pasaportu ile yurt dışına çıktığını ifade ederek, “Benim onlardan farkım geri dönmemdir. Yeşilyurt Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş'u 15 yıldır tanıyorum. Bekir Karakuş ısrar edince geziye bende katıldım. Ersin Kilit'i tanımıyorum. Bekir Karakuş talebi ve ısrarı üzerine kimlik fotokopimi göndermiştim.

Gidiş-geliş biletlerini Bekir Karakuş aldı. Yurt dışı talebi Bekir Karakuş'tan geldi. Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ali Ayrancı'da giderse iyi olur” demişti. Ortada bir suç varsa pasaporttu talep edenlerin, meclis kararı alanların ve pasaportu verenlerindir. Benim meclis kararı alma ya da pasaport verme yetkim yoktur. Ben yurt dışına giden şahıslardan hiçbirini tanımıyorum. Birçoğunun geri döndüğünü duydum” iddialarında bulundu.

“BELEDİYE ÇALIŞANLARI HARİCİNDE BANA BAŞKA GİDECEK ŞAHISLARDAN BAHSETMEDİLER”

Tutuksuz sanık Ersin Kilit ise mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi;

“2019'un sonunda taziyemiz nedeniyle Bingöl'e gelmiştim. Ali Ayrancı'nın kahvehanesine takılıyordum. Burada Bekir Karakuş ile tanıştık. Bekir Karakuş, “Almanya'ya geldiğimizde bize yardımcı olur musun?” dedi. Ocak 2020'de bizi Malatya'ya davet etti. Belediye binasında üçüncü katta sağ tarafta belediye başkanının odasında bizi görüştürdü.

Başkana beni, Almanya'da kendilerine yardımcı olacak kişi olarak tanıttı. Hatta başkan, kayınbiraderlerinin de Almanya'da olduğunu, kendisinin de yazın Almanya’ya geleceğini söyledi. Ben Almanya'dayken İsa Yumuk aradı, kendilerinin bir projesi olduğunu anlatarak, davetiye mektubu istedi. Bana telefonla Yeşilyurt Belediyesi tarafından içeriği yazılmış olan davetiye PDF'si gönderildi, bende imzalayıp, belediyenin resmi e-mail adresine gönderdim. Ben sadece gelenlerin otel masraflarını ödedim. Kimseye 40 bin Euro vermedim. 17 bin Euro verdim, ne az ne de fazlasını vermedim.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yanındayken, “Almanya gezisinin masraflarını karşılayacağım” diye bir şey söylemedim. Belediye çalışanları haricinde bana başka gidecek şahıslardan bahsetmediler. Ben, Yeşilyurt Belediyesi'ne herhangi bir bağışta bulunmadım. Ben bağış yapacaksam Bekir Karakuş'a ihtiyacım yoktur, kendim yaparım. Belediyeye bağış yapmadım.

Almanya'daki gezide bisiklet firmasından Bekir Karakuş'un talebi üzerine Yeşilyurt Belediyesi'ne bisiklet bağışı yapılmış gibi göstermelik bir belge alıp verdim. Evrakta firma tarafından Yeşilyurt Belediyesi'ne “170 adet bisiklet bağışı yapılacağı” yazıyordu. Almanya'ya gelen ikinci kafile için ben herhangi bir davetiye göndermedim. Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile görüşürken, Bekir Karakuş'a “Bu işle sen ilgilen” demişti.”

“ÜYELİKLERİ YAPILAN ŞAHISLARIN HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM”

Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği Başkanı Mehmet Sait Aytekin ise “Yeşilyurt Belediyesi'nden İsa Yumuk beni aradı ve Bekir Karakuş ile Ali Ayrancı'nın olduğu bir ortamda görüştük. Almanya'da hayırsever bir işadamının çevre bilinci projesi kapsamında insanların yurt dışına gideceğini söylediler. Derneğimizin yurt dışı iznini olup olmadığını sordular. Onunla ilgili bilgiyi aldım. Sonrasında Ali Ayrancı ve yanında genç bir kişi, ellerindeki encümen kararıyla birlikte derneğe geldiler.

Derneğe üye yapacaklarını söylediler, ben üyelik yapmayı bilmediğimi söyledim. Üyelikleri kendileri yaptılar. İsa, uzun bir süre sonra tekrar aradı, projenin olumlu olduğunu ifade ederek, “Tekrar yardımcı olur musunuz?” dedi. Bir kez daha geldiler ve aynı işlemleri yaptılar. Uzun bir süre sonra İsa aradı be yurt dışına gidenlerin dönmediğini söyledi.

Soruşturma yapıldı ve para cezası verildi. İkinci kafile için Ali Ayrancı ve yanındaki genç şahıs yeniden derneğe gelip, üye kaydı yaptılar. Bende aynı şekilde karar defterini imzaladım. Üyelikleri yapılan şahısların hiçbirini tanımıyorum” beyanında bulundu.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme, 7 aydır tutuklu olan Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanıklar Ayrancı, Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ile olayın Almanya'daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına da hükmetti.

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanık Nusret Aslan'ın zorla getirilmesine ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

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