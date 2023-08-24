GSB personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilat birimlerinde görev almak üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. GSB personel alımı başvurusu büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos- 1 Eylül 2023 tarihlerinde; koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos- 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Bak, yazılı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanında yeni tesisler yapıldığını belirterek, “Hem gençlerimiz hem de sporcularımız için en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu amaçla Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere toplamda 11 bin 455 yeni personel alımı gerçekleştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemiz büyüyor. Aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçleneceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakanlıktan başvurulara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre de büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos- 1 Eylül 2023 tarihlerinde; koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos- 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, alımların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek. (DHA)