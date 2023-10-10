GSB personel alımı başvurusu için son gün! Başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

GSB tarafından gerçekleştirilecek bin 453 kişilik personel alımı başvurusu 10 Ekim 2023 Salı günü sona eriyor. GSB personel alımı başvurusu Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup başvuru şartları arasında KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak yer alıyor.

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GSB personel alımı 609'u erkek, 844'ü kadın olmak üzere bin 453 kişi istihdam edecek. Online olarak gerçekleştirilen başvurular için son gün geldi. Başvuru gerçekleştiren adaylar arasından üç katına kadar kişi sözlü sınav için çağırılacak ve ardından alım sonuçları belli olacak.

GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023 (00.00) – 10 Ekim 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.