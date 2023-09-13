GSB personel alımı sonuçları belli oldu: Psikolog, büro personeli ve destek personeli alımı sonuçları…

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı kapsamında büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonuçları "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" sitesinde açıklandı. Toplamda alım yapılacak 11 bin 455 kişiden, 6 bin 954 kişilik bölüm belli olurken, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) alımı sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için 400 psikolog, 3 bin 295 büro personeli, 3 bin 259 destek personeli (temizlik), 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, ve 879 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere toplam 11 bin 455 kişi alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonuçları açıklandı.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB personel alımı kapsamında “2023 Yılı Sözleşmeli Psikolog, Büro Personeli ve Destek Personeli (Temizlik) Alımı” yerleştirme sonuçları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebilecek.

Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacağı bilgilendirmesi yapıldı.

GEREKLİ BELGELER NELER?

İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri Merkez Teşkilatına yerleşen adaylar Bakanlık Merkez Binası Personel Genel Müdürlüğü İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatına yerleşen adaylar ise yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 18 – 22 Eylül 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edecek.

a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.

b) Psikolog pozisyonu için; Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren Psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

Büro Personeli pozisyonu için; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için; Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

c) Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.

ç) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.

e) Yazılı özgeçmiş.

f) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.

g) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından alınmış doğrulama kodlu belge.

h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

ı) Varsa SGK hizmet dökümü.

i) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.