Gültan Kışanak ablasının cenaze törenine katıldı
Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak, ablası Zeynep Özer’in cenaze törenine katılmak için memleketi Elazığ’a getirildi.
Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak, bir süredir böbrek yetmezliği olan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ablası Zeynep Özer'in cenaze törenine katıldı.
VEKİLLER DE CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Kandıra'dan uçakla Elazığ Havalimanı'na getirilen Kışanak, buradan Elazığ merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Ehli Beyt Cemevi'ne getirildi. Cenaze törenine Kışanak'ın yanı sıra Yeşil Sol Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, HDP Tunceli eski milletvekili Alican Önlü ve vatandaşlar katıldı. Cemevindeki cenaze töreninin ardından Kışanak'ın ablası merkeze bağlı Sün köyünde toprağa verildi.
BABASINI VE AĞABEYİNİ DE KAYBETMİŞTİ
Kandıra Cezaevi’nde 30 Ekim 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Gültan Kışanak, 7 Ağustos 2021’de de babasının cenazesine katılmıştı. Gültan Kışanak, cezaevindeyken izinle katıldığı babasının cenaze töreninden sonra ağabeyi Cumali Özer’i de kaybetmişti.