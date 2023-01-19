Gültekin Uysal: Bu 20 yıllık döneme ‘Cumhuriyetin fetret dönemi’ denecektir!

20 yıllık AKP iktidarına eleştirilerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu döneme, 20 yıllık döneme "Cumhuriyetin fetret dönemi" denecektir!" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından iktidarı eleştiren açıklamalarda bulundu. Gültekin Uysal’ın paylaşımları şu şekilde:

“İMAMLAR BİLE TALİMATLA ERDOĞAN’IN MİTİNGİNE ÇAĞRILIYOR”

*Bu iktidarın savrulduğu yeri görmek için 2002’deki beyannamelerine bakmak yeter. O beyannamede “Ak Parti” ismini silip başka bir parti ismi yazın, kendilerine karşı geçerli hale geldi.

*Bu iktidar demokrasiyi bir konjonktürel program olarak görüyor.

*İmamlar bile talimatlarla Erdoğan’ın miting alanına çağrılıyor. Adeta iştimaya katılıyorlar.

“CUMHURİYETİN FETRET DÖNEMİ”

*Biz 1947’de devlet başkanlığı ile parti başkanlığının bir kişinin uhdesinde olmasına karşı çıktık. Şimdi de karşı çıkıyoruz.

*Bu döneme, 20 yıllık döneme “Cumhuriyetin fetret dönemi” denecektir!

“TOPLUMSAL İKLİMİ BULANDIRACAK OPERASYONLAR”

*Toplumsal iklimi bulandıracak bir takım operasyonlar yapılacağı öngörümü iki yıl evvel belirtmiştim.

*Türkiye’nin gücünü biliyoruz, potansiyelini biliyoruz. Siyasetin vazifesi bu potansiyelle ülkeyi buluşturmaktır.

*Bu büyük geçmişe sırtımızı dönmek değil sırtımızı yaslamak zorundayız.

İlginizi Çekebilir Gültekin Uysal bakanlık iddiasını yalanladı: Safsatadan ibaret