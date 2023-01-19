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Gültekin Uysal: Bu 20 yıllık döneme ‘Cumhuriyetin fetret dönemi’ denecektir!

20 yıllık AKP iktidarına eleştirilerde bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu döneme, 20 yıllık döneme "Cumhuriyetin fetret dönemi" denecektir!" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 22:48 - 19 Ocak 2023 Güncellenme:
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Gültekin Uysal: Bu 20 yıllık döneme ‘Cumhuriyetin fetret dönemi’ denecektir!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından iktidarı eleştiren açıklamalarda bulundu. Gültekin Uysal’ın paylaşımları şu şekilde:

“İMAMLAR BİLE TALİMATLA ERDOĞAN’IN MİTİNGİNE ÇAĞRILIYOR”

*Bu iktidarın savrulduğu yeri görmek için 2002’deki beyannamelerine bakmak yeter. O beyannamede “Ak Parti” ismini silip başka bir parti ismi yazın, kendilerine karşı geçerli hale geldi.

*Bu iktidar demokrasiyi bir konjonktürel program olarak görüyor.

*İmamlar bile talimatlarla Erdoğan’ın miting alanına çağrılıyor. Adeta iştimaya katılıyorlar.

“CUMHURİYETİN FETRET DÖNEMİ”

*Biz 1947’de devlet başkanlığı ile parti başkanlığının bir kişinin uhdesinde olmasına karşı çıktık. Şimdi de karşı çıkıyoruz.

*Bu döneme, 20 yıllık döneme “Cumhuriyetin fetret dönemi” denecektir!

“TOPLUMSAL İKLİMİ BULANDIRACAK OPERASYONLAR”

*Toplumsal iklimi bulandıracak bir takım operasyonlar yapılacağı öngörümü iki yıl evvel belirtmiştim.

*Türkiye’nin gücünü biliyoruz, potansiyelini biliyoruz. Siyasetin vazifesi bu potansiyelle ülkeyi buluşturmaktır.

*Bu büyük geçmişe sırtımızı dönmek değil sırtımızı yaslamak zorundayız.

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