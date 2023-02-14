Gültekin Uysal: Hesap sormazsak yaşatamayız!
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, SÖZCÜ Gazetesi'nin dünkü manşetini paylaşarak "Rant uğruna tarım alanlarını imara açan, imar yolsuzluğu ile siyasetini finanse eden, bunca insanın canına kastedenden hesap sormayalım mı?" dedi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından, SÖZCÜ Gazetesi’nin dünkü “Erdoğan 4 yıl önce imar barışını böyle müjdelemişti” başlıklı haberini paylaştı.
Haberde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 4 yıl önce Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da yaptığı imar affı açıklamaları yer aldı.
“HESAP SORMAZSAK YAŞATAMAYIZ”
Gültekin Uysal ise yaptığı paylaşımda iktidara tepki göstererek şunları belirtti:
* “‘Devr-i Sabık yaratacağız, haramilerden hesap soracağız’ dediğimizde ‘o ürküyor/bu ürküyor’ diyenler bilsinler; hesap sormazsak yaşatamayız!
* Rant uğruna tarım alanlarını imara açan, imar yolsuzluğu ile siyasetini finanse eden, bunca insanın canına kastedenden hesap sormayalım mı?
“MİLLETE VE HAKİKATE İHANETTİR”
* İnsanların ölüme mahkum edildiği yerde, mahkum edilme korkusu ile doğruları söylememek, millete ve hakikate ihanettir!”