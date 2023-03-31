Gültekin Uysal: Tüm siyasi aktörleri sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin "Türk tarihinin, Türk demokrasisinin belki de en zor seçimini yapacağı 14 Mayıs 2023 seçimlerine yaklaşırken başta Sayın Erdoğan'ı, tüm siyasi aktörleri biz, bir kez daha sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz" dedi.

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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya geldi. Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği’nde açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıya tepki gösterdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yönelik tehditlerin neticesinde saldırılara zemin verildiğini söyleyen Uysal, “Bugün elim bir hadise yaşandı. Gece yarısı İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına bir silahlı saldırı düzenlendi. Siyasetçiler, devlet adamları, toplum önderlerinin toplum önünde söyledikleri sözlerle, hareketlerle bir emsal teşkil ederler” diye konuştu.

“TEDBİRLERİN ALINMASINI BEKLEMEKTEYİZ”

Uysal, siyasilere sağduyu çağrısında da bulunarak, “Türk tarihinin, Türk demokrasisinin belki de en zor seçimini yapacağı 14 Mayıs 2023 seçimlerine yaklaşırken başta Sayın Erdoğan’ı, tüm siyasi aktörleri biz bir kez daha sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz. Bu noktada kolluk gücünü elinde bulunduran İçişleri Bakanlığı’ndan, adli kolluğu elinde bulunduran Adalet Bakanlığı’na bu meselenin üzerine süratle giderek milletimizde oluşmuş endişeyi gidermesi için gerekli açıklama ve tedbirlerin alınmasını, yapılmasını beklemekteyiz” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ MUHALEFETE MUHALEFET ETMEK DEĞİL”

Bir gazetecinin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığını sorması üzerine Uysal, “Anayasaca teminat altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının örgütlenme hakkı var. Vatandaşlarımızın her biri örgütlenir, siyasi parti kurarlar ve mücadele edebilirler. Sayın İnce de bir siyasi parti kurmuş ve bugün Cumhurbaşkanı adayı. Millet İttifakı olarak bizim önceliğimiz muhalefete muhalefet etmek değil. Sayın İnce ile ilgili bir değerlendirme yapmamızı da öncelik sıralamamızda bir nokta olarak belirlemem. Bizim meselemiz iktidara karşı mücadelemizi vermektir. Bugün bu iktidarın yanlışlarına, sistematik çöküşe karşı milletimizin mücadele mihengi Millet İttifakı olmuştur. Biz kendi stratejimizle beraber milletin vicdan hizasında durarak o büyük çoğunluğu Millet İttifakı’nın arkasında, 13’üncü Cumhurbaşkanı’nın arkasında oluşturabilmektir. Bu noktada milletimizin muhakemesini kolaylaştırmaktır. Her birimiz sorumluluk duygusu içerisinde siyaset yapıyoruz” ifadelerinde bulundu. DHA

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