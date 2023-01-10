Gültekin Uysal’dan Erdoğan’a ‘batan gemi’ yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın altılı masayı "Altı kaptan bir gemiyi batırır" diye hedef almasına yanıt veren Demokrat Parti lideri Uysal, “Erdoğan, Titanik’in kaptanı gibi… ‘O’ da buzdağı uyarılarını dikkate almadı… Batmaz denen gemi battı! Türkiye de dört nala felakete gidiyor" ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altılı Masa'yı hedef alarak, “Masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetme kararı çıktı. Altı kaptan bir gemiyi batırır” sözlerine Altılı Masa'dan ilk yanıt geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan'a sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi:

“Erdoğan, Titanik'in kaptanı gibi… ‘O' da buzdağı uyarılarını dikkate almadı… İstişare etmedi… Batmaz denen gemi battı! Türkiye de dört nala felakete gidiyor!”

KAPTAN VE GEMİLİ BENZETME

Ankara'da düzenlenen “Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması” programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı Masa’yı hedef alarak şöyle demişti:

* Bir masa kurmuşlar etrafında altı kişi var. Bir de dışlarında var, yedi… Bunların dışında kim var bilmiyoruz. Millet her defasında aday ismi bekliyor. Masadan çıka çıka ülkeyi altı kişi ile yönetecekleri kararı çıktı.

* En iyi siz bilirsiniz. Altı kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar görünürde altı kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Ülkemizde cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor. Bunların cumhurbaşkanı altı kişiye karşı sorumlu olacakmış.

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