Gümrükte milyonlarca liralık bilgisayar kaçakçılığı

Kapıkule'de 3 milyon 750 bin TL değerinde kaçak bilgisayar ve parçası ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yapılan aramada, 3 milyon 750 bin lira değerinde kaçak bilgisayar ve bilgisayar aksamları ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülen minibüs, Kapıkule Gümrük Sahasına geldiğinde x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda aracın çeşitli bölgelerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine fiziki arama yapıldı.

Aramada, aracın tavanı, tabanı ve yan duvarlarında oluşturulan boşluklara ve koltukların altına gizlenmiş 46 laptop bilgisayar, 285 bilgisayar kasası, 250 işlemci ve 457 şarj adaptörü ele geçirildi. Ele geçirilen cihazların 3 milyon 750 bin lira değerinde olduğu belirlendi ve olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. (DHA)

İlginizi Çekebilir 45 ilde otomobil kaçakçılığına yönelik "Kontak" operasyonu: 150 gözaltı

İlginizi Çekebilir Makaron kaçakçılığında rekor yakalama