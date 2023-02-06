Gümüşhane Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereği “KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.