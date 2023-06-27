Günçalı köylülerinden valilik önünde ‘maden’ eylemi

Tokat merkeze bağlı Günçalı köylüleri, özel bir maden firmasının köydeki maden arama çalışmalarını protesto etmek amacıyla Tokat Valiliği önünde bir araya geldi.

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İstanbul merkezli özel bir madencilik firmasının Günçalı köyünde başlattığı değerli maden arama çalışması köylülerin tepkisini çekti. Yaklaşık 350 kişi, Tokat Valiliği önünde toplanarak durumu protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar da basın açıklamasına katıldı. Vatandaşlar, “Su ve Vicdan Nöbetindeyiz” ve “Toprağın Üstü Altın’dan da Değerli” yazılı pankartlar taşıdı.

Günçalı Köyü Dernek Başkanı Ali Başak “Kutsal topraklarımızı talan edecekler, yok edecekler. Bizler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Güzelce Barajı’ndan sulanan Çamlıbel Ovası’nda gelecekte üretim yapan 45 köydeki çiftçilerimiz alacakları ürünleri alamayacaklar. Tüm dünyanın derdi olan kanser hastalığına yakalanacaklar. Mücadelemiz sadece kendimiz için değil, doğayı korumak içindir. Toprağımızın üstü altından daha kıymetlidir” şeklinde konuştu. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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