Gündem ‘deprem’ olunca İBB Meclisi boş kaldı

İBB Meclisi’nde İstanbul’u bekleyen büyük tehlike deprem ile ilgili özel oturum düzenlendi. Oturumda siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalarda bugüne dek İstanbul’da depreme karşı yapılanlar ve yapılamayanlar masaya yatırıldı. Konuşmalar sırasında meclis salonunun boş kalması dikkat çekti.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi ocak ayı oturumlarının 2'inci birleşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyük depremi bekleyen İstanbul'un durumunu masaya yatırmak üzere “Deprem ve kentsel dönüşüm” konusunda genel görüşme yapılması kararı doğrultusunda özel oturum düzenlendi. AKP-MHP grubunun teklifi üzerine gerçekleştirilen oturumda AKP sıralarının boş kalması tepki çekti.

“TOPLANMA ALANLARI İMARA AÇILMADI”

AKP'li Meclis Üyesi Osman Demir “İddia edildiği gibi İstanbul'da hiçbir deprem toplanma alanı imara açılmadı. Yeni İBB yönetimi dönüşüm için bir metrekare arsa üretmedi. 20 yılda İBB toplam 80 bin bağımsız birim yılda ortalama 4 bin konut yapılmış. 2019-2022 döneminde 8 bin 541 adet konut bitirilmiş. 2 bin 500 Bayrampaşa cezaevi dönüşüm projesi ve Zeytinburnu Loca projesini söylediler. Bu projeler 2019 öncesinde yapıldı. Yönetim, müteahhitlere kesin hakedişlerini kendileri yaptığı için ‘biz yaptık' dediğini açıkladı” dedi.

“40 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK KAYIP”

İyi Partili Meclis Üyesi Akın Gürkan, 1999 depreminin ardından üniversitelerin Marmara Denizi ve çevre iller için yaptığı tahmin çalışmalarını hatırlatarak “İstanbul, beklenen 7.5 büyüklüğündeki bir depreme hazırlıksız yakalanırsa; 50 bine yakın bina yıkılacağı ya da ağır hasar göreceği, 200 bine yakın binanın da orta ve üstü hasar alacağı tahmin ediliyor. 140 milyon ton enkazın çıkacağı, 40 milyar dolarlık ekonomik kayıp oluşacağı, Avrupa yakasının güney bölümünün en büyük hasarı alacağı gibi tahminler yapılmıştır” dedi.

“YASA DEPREM MESELESİNİ ÇÖZEMEDİ”

Gürkan, 2012 yılında çıkarılan “6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi” kanunu ile kamu otoritesine olağanüstü yetkiler verildiğini ama yasanın amacına hizmet etmediğini vurguladı. Gürkan “Yasa deprem meselesini çözemedi. Yasanın uygulaması başlı başına bir kentsel afet, kentsel cinayet olarak karşımıza çıktı” dedi.

“YEŞİL ALANLAR RANT UĞRUNA KAYBEDİLİYOR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu yasa çerçevesinde İstanbul'un arazileriyle ilgili yaptırdığı incelemeye atıf yapan Gürkan, şu ifadeleri kullandı;

*130 proje, 78 donatı alanı ve tam 7 orman alanından 85 milyar dolar gibi inanılmaz bir rant elde edildiği tespitini yaptırdı. Ne yazık ki kamu arazileri, depremle mücadele için değil, bu özel yasalar kullanılarak satılmaya, imara açılmaya, yüksek imarlar verilerek, yüksek gelirler elde edilen kapılar haline getirildi.

*Kamu arazileri, bu yasalar, bu kentin deprem toplanma alanları, yeni sosyal konut alanları ve çürük yapı stokunun yenilenmesi için kullanılmalıydı. Böyle inanılmaz bir tutar İstanbul Büyükşehir belediyesine kaynak olarak gelmiş olsa İstanbul'da depreme dayanıksız ev bırakılmaz, hepsi yenilenirdi.

*İstanbul yeşil alanlarını ve donatı alanlarını bir kez daha konut rantı uğruna kaybediyor. Vatandaşlarımızın deprem korkusu istismar ediliyor, rant uğruna insanların canı hiçe sayılıyor, İstanbul'un askeri alanları, ormanları ve hatta mezarlıkları gibi koruma altında tutulması gereken arazilerinde dahi aynı tablo görülüyor.

*Çınarköy, Dikmen, Haliç Port, Maslak 1453, Ormanköy ve daha niceleri sadece 4-5 örnekte yaklaşık 3 milyon metrekareyi aşkın yapılaşma elde ediliyor. Fakat ne yazık ki bu yasa depreme dayanıksız evlerde yaşayan insanlarımızın, çocuklarımızın derdini çözmüyor.

“17 AĞUSTOS FARKINDALIK GÜNÜ OLSUN”

İyi Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı 17 Ağustos'un İstanbul'da deprem farkındalık günü olması önerdi. Sarı tüm kamuda ulaşım ve trafik acil eylem müdürlüğü kurulması gerektiğini de vurgulayan Sarı “İlçe belediyelerimizde afet ve deprem şefliklerinin kurulması, acil yollarda lojistik ve ilk yardım için; belediyelerimizde asgari miktarda motosiklet ve bisiklet temini gerekli. Devlet ve kurumlarının, 16 milyon nüfuslu ve 800 bin riskli binası bulunan bir kentin afetini yönetmesi, afet bilincinin yurttaşlarda oluşması ile mümkün olabilir. AFAD koordinasyonunda, İstanbul'da tüm sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, yerel yönetimler ve afet gönüllüleri ile bu seferberliğin başlatılması gerekiyor” dedi.

“REKLAMA DEĞİL DEPREME BÜTÇE AYIRIN”

AKP'li Meclis Üyesi Kadem Ekşi İBB yönetiminin deprem politikasını eleştirerek “İBB, 4 yılda İstanbul'un deprem direncini artırmak yerine sorumluluğunu başka kurumlara attı. İBB, İstanbul'un yükünü almak yerine yük olmaya başladı. ‘Kanun yetersiz, kaynak yok, ekonomi kötü' diyerek kendi beceriksizliğinizi örtmeye çalışıyor, algı yapıyorsunuz. Reklama değil depreme bütçe ayırırsanız kaynak sorununu çözersiniz. Deprem konusunda sıfır çektiniz” dedi. Kırmızı kart gösteren Ekşi “Nereye aday olursan ol senin karnen bu” diyerek İmamoğlu'na göndermede bulundu.

“İBB BAŞKANI MECLİSTE YOK”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da “Deprem İstanbul için en hayati konu. İBB Başkanının bu kürsüden söylediği ifade ile en büyük tehdit. İBB Başkanı şu an nerede? Süleymaniye'de tur yapıyormuş. Mecliste deprem konuşuluyor ve İBB Başkanı mecliste yok. İstanbul halkının takdirine sunuyorum” dedi.

İyi Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın AKP sıralarına yönelik “gidiyorsunuz” tepkisine cevap veren Göksu “İyi Parti'nin oyu 11. Yüzde 11'lik parti kalkmış bize ‘gidiyorsunuz' diyor. Anketler sizi yanıltıyor. Bu halk sizi seçmez” dedi.

“CHP KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL”

Göksu özetle şunları söyledi:

*CHP'li arkadaşlar bu ülkede kentsel dönüşümün önünde en büyük engel sizsiniz. İBB, 4 yıldan beri Avcılar'da imar artışıyla ilgili talepten başka bakanlığa ikinci bir müracaatı var mı? Şu anda kentsel dönüşüm ile ilgili her türlü hukuki altyapı, destek tamam.

*Önce bu işi siyaset üstü tutacağız. Ak Parti yaptığı zaman rantsal dönüyüm, CHP yaptığı zaman kentsel dönüşüm oluyor. Gelin bu kentsel dönüşümü her yerde tartışma dışı bırakalım. Yoksa mesafe almakta zorlanırız.

*Zararın neresinden dönersek kardır. Billboardlara asılan reklamlar, yandaş kanallara verilen reklamlar, bütçenin neresinde yazıyor. İBB şu an billboard ihalesi nedeniyle Türkiye'nin en büyük yolsuzluk davası ile karşı karşıya.

*2023 bütçesini depreme göre yeniden revize edelim biz destek veririz. Bağırıyorlar bağırıyorlar yüzde 22'nin üzerine çıkmıyorlar. Milletimiz CHP'nin sözüne inanmıyor. Biz sözümüzü hep tuttuk. 2023 seçimlerinden de Allah nasip ederse zaferle çıkacağız.