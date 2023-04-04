Gündeme dair her şey Can Coşkun’la SÖZCÜ TV’de

Can Coşkun'un sunduğu Gündem Masası bugün saat 13.00'da SÖZCÜ TV'de...

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Kısa sürede ülkenin en çok izlenen kanallarından biri haline gelen SÖZCÜ TV tarafsız, şeffaf, adaletli yayıncılık anlayışıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Can Coşkun'un sunumu ve Aybala Girgeç'in editörlüğünde hafta içi her gün 13.00-16.00 arası yayınlanan Gündem Masası, alanında uzman konukların yorumlarıyla bugün de gündem yaratacak.

KILIÇDAROĞLU’NUN VAADİ

Saat 13.00’da başlayacak program siyasetin nabzını tutacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu emeklilere yönelik bir vaatte bulundu. Emekli ikramiyelerinin artacağını söyledi. Bu gelişme nasıl karşılandı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik itirazları oybirliğiyle reddetti. Alanında uzman isimler değerlendirecek.

SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Seçmen listeleri askıdan indi. Seçim takvimi nasıl işleyecek? Peki adreslerde sahte seçmen var mı?

Sinan Ateş cinayeti dosyasında savcı Ayhan Ay'ın yetkileri kaldırıldı. Soruşturma şimdi nasıl ilerleyecek? Ay'ın yetkileri neden kaldırıldı?

Finlandiya, Türkiye'nin de onay vermesi ile 31’inci NATO üyesi oluyor. Finlandiya'nın üyeliğine Türkiye neden karşı çıkmıştı? Sonra ne oldu?

Hepsinin yanıtı alanında uzman isimlerin yorumlarıyla saat 13.00’da SÖZCÜ TV'de yayınlanan GÜNDEM MASASI’nda…