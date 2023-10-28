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Güngören’de binanın yıkımı sırasında çökme

İstanbul Güngören'de bir binanın kontrollü yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Çevredeki binalar hasar görürken olay yerinde çalışma başlatıldı.

Yayınlanma: 17:16 - 28 Ekim 2023 Güncellenme:
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