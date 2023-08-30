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Gurbetçinin kimliğini çalıp 800 bin TL’sini çektiler

Karaman'da kimliğini çaldıkları gurbetçinin bankadaki hesabından 800 bin lira çeken iki şüpheli tutuklandı.

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Gurbetçinin kimliğini çalıp 800 bin TL’sini çektiler

İtalya’da yaşayan M.C. yaz tatilini geçirmek için memleketi Mersin’in Mut ilçesine geldi.

Bir süre sonra İtalya’ya dönen M.C. bankadaki hesabında bulunan 800 bin liranın Karaman’daki şubeden çekildiğini fark etti. Durumun bildirildiği banka yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde şubeye gelen bir kişinin kimliği ibraz ederek imza karşılığında parayı aldığını belirledi.

M.C’nin şikayetçi olması üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bankanın güvenlik kamera kayıtları ile Plaka Tanıma Sistemini (PTS) incelemeye alan ekipler, Karaman’dan Mersin’e giden H.D. ve C.E’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Karaman Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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