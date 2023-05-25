Gürsel Tekin’den montajlı video tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mitingindeki vatandaşlara izlettiği, Kılıçdaroğlu’nun montajlı videosuna tepki gösterdi.

Hakan KAYA

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Esenyurt ilçe örgütünü ziyaret etti.

Burada basın açıklaması yapan Tekin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'nun montajlı videosuyla ilgili sert tepki gösterdi.

“MONTAJI FETÖ'DEN ÖĞRENDİNİZ, ŞİMDİ BAŞKALARINA MONTAJ KULLANIYORSUNUZ”

İktidarı ve Yüksek Seçim Kurulu’nu eleştiren Tekin, “YSK, bu kadar kirlilik oldu, bu kadar tuzaklar oldu, bu kadar pis videolar paylaşıldı… Bu ülkenin cumhurbaşkanı utanmadan paylaştığı videoya montaj dedi. Montajı FETÖ'den öğrendiniz, şimdi başkalarına montaj kullanıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu suç işlemiştir. Günü gününe bunları önleyebilecek, yasal olarak yetkisi vardı. Ne yazık ki bunları yerine getirmiş değildir. Ama her şeye rağmen ayın 28'inde Türkiye'deki bütün yurttaşlarımız sandığa gidecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek.” dedi.

“BÖYLE BİR REZALETİ TÜRKİYE HİÇ GÖRMEDİ”

CHP'nin Kürtlerin çoğunlukta olduğu illerden aldığı oylar hakkında iktidarın söylemlerini de eleştiren Tekin, “Sarayda beslenen, onlarca maaş alan, sözde danışman adı altında olanların bugün milyonlarca Kürt vatandaşımızın duygularını incitecek cümlelere, halen iktidarda kendisini Kürt kökenli sayanların bir tanesinin tepki göstermemesini de hayretle izliyorum. Sayın genel başkanımızın 13 ilde almış olduğu oyları PKK'nın verdiği oylar gibi yansıttı. Böyle bir rezaleti Türkiye hiç görmedi. 12 Eylül döneminde Everen dönemindeki seçim bile haysiyetli bir seçim oldu, bu iktidar bu YSK ve devletin kurumları ne yazık ki darbe dönemindeki o yöneticilere rahmet okuttular.” diye konuştu.

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